BIZARNA MISTERIJA! TRAŽI SE OSOBA KOJA JE OSTAVILA FETUS U BOTANIČKOJ BAŠTI: Istraga morbidnog slučaja u punom jeku

U toku je istraga morbidnog slučaja koji je uznemirio Beograđane 8. januara! Naime, u Botaničkoj bašti u centru grada, pronađen je ljudski fetus u kutiji za nakit, a utvrđeno je da je dugačak devet centimetara.

Čistio dvorište

Kako se saznaje, kutiju sa fetusom pronašao je jedan od čuvara Botaničke bašte i o tome odmah obavestio policiju.

- Čuvar je dao izjavu policijskim službenicima i objasnio da je tog dana čistio baštu, te da je oko podneva pored fontane ugledao kutiju za nakit. Kako je rekao, uzeo je kutiju i otivrio je ni ne sluteći šta će u njoj ugledati. Umesto nakita unutra je bio ljudski fetus - kaže izvor i dodaje da je čuvar, navodno, rekao da misli da je kutija ostavljena istog dana kada ju je i pronašao.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo obdukciju, ali i druge radnje kako bi se utvrdili svi detalji ovog slučaja.

- U toku je i pregled video-snimaka kako okolnih, tako i kamera unutar samog objekta kako bi se utvrdilo ko je ostavio pronađenu kutiju. Ispituje se na koji način je kutija tu ostavljena. Po svim prilakama neko je morao da uđe u baštu kako bi odbacio kutiju, jer je s ulice teško ubaciti bilo šta unutra, naročito imajuči u vidu to što je fontana kod koje je predmet bio daleko od ograde - objašnjava izvor i dodaje:

- Postoji mogućnost da je kamera snimila osobu koja je ušla i bacila fetus.

Inače, interesantno je da je Botanička bašta za praznike imala izmenjeno radno vreme.

- Kako objekat nije radio 1. i 7. januara, i s obzirom na činjenicu da je radno vreme bilo skraćeno 31. decembra i 6. januara, postavlja se pitanje koliko dugo je kutija tu stajala pre nego što je pronađena. Odgovore na sva ta pitanja daće istraga - priča nam izvor.

Ko je to bio?

- Često dolazim ovde, stvarno sam se zgradnuo kada sa, čuo šta se desilo. Pitamo se ko li je to mogao da uradi i zbog čega je baš na toj lokaciji ostavio to. To može biti bilo ko, pa čak i neko iz drugog grada, a opet može da biude i neko iz komšiluka. U svakom slučaju nadamo se da će nadležni rešiti ovu misteriju - kaže izvor.

Rana faza trudnoće

Po zakonu Republike Srbije, prekid trudnoće može se izvršiti do navršene 10. nedelje trudnoće. Prekid trudnoće može se izvršiti i posle 20. nedelje trudnoće u izuzetnim slučajevima i odluku o tome donosi etički odbor zdravstvene ustanove. Fetus je dužine devet centimetara tri meseca nakon začeća, kada žena uđe u 14. nedelju trudnoće i tada je njegova težina oko 25 grama. U toj fazi razvoja sa sigurnošću se može utvrditi da li je plod ženskog ili muškog pola.

Autor: Dubravka Bošković