OVE TRI LINIJE PRIVREMENO MENJAJU PRAVAC Zbog izvođenja radova u ulicama na Voždovcu, evo do kada važe izmene

Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže sa priključcima u ulici Braće Jerković, GO Voždovac, u periodu od 15.05. do 29.05.2025. doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova doći će do potpunog zatvaranja kolovoza ulice Braće Jerković, u delu od zone raskrsnice sa ulicom Meštrovićeva do zone raskrsnice sa ulicom Darvinova, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

vozila sa linija br. 18 će u oba smera saobraćati ulicama: Braće Jerković, Kružni put Voždovački, Bulevar Peka Dapčevića, Darvinova, Kumodraška i dalje redovnom trasom;

vozila sa linija br. 25 i 25P će u oba smera saobraćati ulicama: Bulevar Peka Dapčevića, Darvinova, Kumodraška i dalje redovnim trasama.

Privremeno sa ukidaju stajališta:

- "Meštrovićeva" i "Jovana Bjelića" u oba smera za linije: 18, 25, 25P

- "Pive Karamatijevića" za linije: 25 i 25P

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta JLPP –a.

Autor: A.A.