DANAS BEZ STRUJE DELOVI OVIH 5 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja kreću od 9 sati ujutru

EDB Beograd za danas je planirao isključenja struje zbog radova na podučju 5 beogradskih opština.
Palilula
09:00 - 16:00 DILjSKA: 1-3, URALSKA: 3,
Čukarica
09:00 - 15:00 Naselje ŽARKOVO: VELjKA PETROVIĆA: 130-136,167-171,
Novi Beograd
10:00 - 12:00 JURIJA GAGARINA: 253-253,257-257,263-263,267-267,273-273,
Grocka
09:30 - 15:00 Naselje KALUĐERICA: GROBLjANSKA 1 LEVI PRILAZ: 24Nj, Naselje LEŠTANE: 20 OKTOBRA: 8,3-15, 29 NOVEMBRA: 2,6-10,14A-18B,1-19, ARČIBALDA RAJSA: 2-14V,26,9, BEOGRADSKA: 8-14,1-9, BRANISLAVA NUŠIĆA: 2B-20,24A-42,1-7,11-23, DIMITRIJA BOGDANOVIĆA: 2-18,1-13, DOCE MARKOVIĆA: 2-14,1-17A, DRENjAČKA: 2-64E,1-39L,45E-69B,73-79,83-83G, DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 2-6C,10B-36,42A-92G,3-7,11-13,17-19A,23, GAVRILA PRINCIPA: 2-12,1-11, GROBLjANSKA: 2,6-30,1-1A,7-13, ISIDORA BOGDANOVIĆA: 2,16,20,26-28E,32,1-3A,7-11,15-25, KOSMAJSKA: 2-8,12-18A,22,30-32,38,1-3,9-27,39, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 2-4,1-29,33, KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,BB,BB,2-6E,10-16A,20D-30,36-40,48,114,118-124,132,138A,142,168,176,180,214,1A-29,177-179, MARŠALA TITA: BB,BB,2-24,30-60,64-84,92-130,136-152,158-170,176-234,1-15,21-51,57-75,83,87-97,103-129,145A,149-173,185-215,229-231,235-237, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-6,10-18,1-11, MIODRAGA PEŠIĆA: 2-22,1-31, MIROSLAVA PEŠIĆA: 2-18,1-15, NASELjE ELEKTROISTOK: 2-8,1-7, NIKOLE TESLE: 2-10A,14-20,24,28-34,1-17B, NOVOSADSKA: 4,8-10,14-16,22-24,30-34,40-42,5-7,23-25,29-33, PRVOMAJSKA: 2-64,1-9B,15-63A, RADETA KOVAČEVIĆA: 2-14,1-9, RATKA PAVLOVIĆA: 2-14,1-13, RAVAN: 2A-6A,1-5A, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-38A,42-132,136E-142,146B,150-150A,156-160,1-5,9-15,19A-25,33,61-65,69, SEDMOG JULA: 2-22,1-25, SMEDEREVSKA: 2-8,7, SMEDEREVSKI PUT: BB,2C-6V,3A-5A,9-13,21-23V,37-37A, SMILjANSKA: 2,6-8,1-15, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-14,1-3B,9-13A, TOPLIČKA: 2-12A,18A,1-17A, TRIFUNA PEŠIĆA: 2-24B,28-38A,3-9,13-27C,31, VELjKA VLAHOVIĆA: 4,10-12,1-19A, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-22,26-30,1-23, ZABRANSKA: 2-6,10-10A,1-15, ŽIVKA KAZANDžIĆA: 8-10,14-18,22-44,11B-23A,31-39, ŽIVORADA MIHAILOVIĆA: 2-10,1-9,
Grocka
09:30 - 15:00 Naselje BOLEČ: MARŠALA TITA: 122-124,130,142, SMEDEREVSKI PUT: BB,,2-2D,6,120-122V,128, Naselje GROCKA: SMEDEREVSKI PUT: 6C,1R, Naselje LEŠTANE: KRUŽNI PUT: 5A,9A-9G, Naselje RITOPEK: DRUGE KRAJIŠKE BRIGADE: 1-11A,21-25, KARAĐORĐEVA: 118-126,130-130,142-148, PROLETERSKA: 15,27, SMEDEREVSKI PUT: 2-2A,12-18,32,118B,122,1-3,17,43,123, SUNČANA: 3,7,11-17A, SVETOSAVSKA: 30-40A,25,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MARKOVAC: MARKOVAČKA: 42,55
Autor: A.A.