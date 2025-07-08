DANAS BEZ STRUJE U OVIH 6 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Detaljan spisak, proverite da li ste na listi

EDB Beograd za danas je planirala radove na području 6 beogradskih opština.
Proverite da li je i vaša ulica na spisku.
Zvezdara
09:00 - 14:00 Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 98-108,173B-189, MITKOV KLADENAC: 20-22,29-31C,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 10G/2-10V,
Zemun
09:00 - 17:00 22 OKTOBRA: 7,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: KRALjA PETRA PRVOG: BB,52-56,64,68B,13E-13V, MILOŠA MATIJEVIĆA MRŠE: 2-6,1-3C, ZORANA MAKSIĆA: 2,
Obrenovac
08:00 - 16:00 Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, SAVSKA: 15,57, Naselje OBRENOVAC: VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, Naselje RATARI: BRGULICE: 4A,16,48,100, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, NEMA NAZIV ULICA: 0,8,16,20-22,28,7,17,21,63,69, RATARI SELO: 0,14, RATARSKA: 66A,1-7A,11A-11C,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: BB,0-2,6A-8A,14-16,20-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,122,136,140,144,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,20,70,82B,86A,94,100,108A,140-140,166-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-224,228-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1,5,9B,25,31B,47,53-53E,59G,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113,145-149,155A,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A, UROVAČKA: 0,214,328, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,49A,179,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, ČEDE TODOROVIĆA: 4,20, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 4-6,10-16A,20-20A,24-26,1-5,9A-15,29, GOLA LOKVA: 4,8-14,38-42,46,3-7,11-25,35-39,43-45, NURČA: 28,7, OKNO: 30-32,36,31,41, PAVLOVIĆA KRAJ: 18, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 16,24-34,52,9-17A,21-33, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 6,10,34A, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, ULICA 32: 2-2A,8, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 35: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,10A,264, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,786,7-9,787,817,
Surčin
08:30 - 14:30 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 184-192A,179-189, VINOGRADSKA: 35-35b,
Autor: A.A.