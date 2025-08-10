AKTUELNO

Evropski lideri: Granice se ne mogu menjati silom, ne može se odlučivati bez Kijeva

Lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Finske, kao i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasili su u zajedničkom saopštenju u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize, da ostaju privrženi principu da se međunarodno priznate granice ne mogu menjati silom, a da trenutna linija razdvajanja treba da predstavlja polaznu tačku za pregovore.

Lideri su poručili da se "put ka miru" u Ukrajini ne može određivati bez učešća Kijeva, te da se pregovori mogu voditi isključivo u uslovima prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.

