Drama na Miljakovcu: Dečak (15) izboden nožem, završio u Tiršovoj!

Dve teške intervencije obeležile su sinoćne sate za ekipe Hitne pomoći u Beogradu.

Prema informacijama koje je Tanjug dobio iz Hitne pomoći, petnaestogodišnji dečak zadobio je ubodnu ranu nožem sinoć u 22.05 časova u Ulici Velizara Stankovića, na Miljakovcu, u blizini broja 10.

On je hitno prebačen u Dečiju kliniku u Tiršovoj, gde mu je ukazana medicinska pomoć. Za sada nije poznato u kakvom je stanju, niti pod kojim okolnostima je došlo do incidenta.

Samo nekoliko sati ranije, u 19.52 časova, došlo je do teške saobraćajne nesreće na izlasku iz Umke, u Ulici 13. oktobra, u kojoj je 25-godišnja žena zadobila ozbiljne povrede. Nakon ukazane prve pomoći, prevezena je u Urgentni centar.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 110 intervencija, od kojih je 13 obavljeno na javnim mestima. Najveći broj poziva stigao je od starijih građana, kao i od psihijatrijskih i hroničnih bolesnika, uključujući astmatičare i osobe sa povišenim pritiskom.

