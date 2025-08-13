BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8 do 16 časova: Proverite da li ste na spisku!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u sredu, 13. avgusta 2025. godine, od 08.00 do 16.00 sati, bez vode će ostati deo potrošača u naselju Vinča.
Vode će nestajati u sledećim ulicama:
Dunavski do,
Vinčanska,
Beogradska,
Vidovdanska,
Miće Stojkovića i
Đure Stojkovića.
Takođe, bez vode će ostati i potrošači u delu naselja Leštane, u Ulici Save Kovačevića (od Prvomajske do Maršala Tita) i delu Ulice Dušana Petrovića Šaneta.
Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
