BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8 do 16 časova: Proverite da li ste na spisku!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u sredu, 13. avgusta 2025. godine, od 08.00 do 16.00 sati, bez vode će ostati deo potrošača u naselju Vinča.

Vode će nestajati u sledećim ulicama:

Dunavski do,

Vinčanska,

Beogradska,

Vidovdanska,

Miće Stojkovića i

Đure Stojkovića.

Takođe, bez vode će ostati i potrošači u delu naselja Leštane, u Ulici Save Kovačevića (od Prvomajske do Maršala Tita) i delu Ulice Dušana Petrovića Šaneta.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: A.A.