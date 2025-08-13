AKTUELNO

Beograd

DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8.30 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.

Stari grad 08:30 - 14:00

BRAĆE BARUH: 8,20A-20B,9-11,25, CARA UROŠA: 37, JEVREJSKA: 24-24,30,13, MIKE ALASA: 12-12A, SIBINJANIN JANKA: 3-9, SOLUNSKA: 12-14,5A-9, VISOKOG STEVANA: 8-18,17,

Palilula 09:00 - 14:00

PRIMORSKA: 24-24,28-30,34,19-21,25-29,

Rakovica 09:00 - 14:00

NIKOLAJEVIĆEVA: 4,8-20,7-9, PAVLA SOFRIĆA: 16,7-9,13, PLAVSKA: 2-4,3-5,9,13-15, SUNČEV BREG: 6,3,9-11,

Novi Beograd 08:30 - 11:30

BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 176-186, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 155-173, NARODNIH HEROJA: 32-34,

pročitajte još

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

Grocka 09:00 - 10:30

Naselje LEŠTANE: KRUŽNI PUT: BB,

Obrenovac 09:00 - 16:00

Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 384,388-392,385-387,391, SELO: 389, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,

Surčin 08:30 - 14:00

Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 57-59B, KANALSKA: 2-32,1-11,

Lazarevac 09:00 - 15:00

Dudovica, zaseok Zakinac prvi krak

pročitajte još

BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8 do 16 časova: Proverite da li ste na spisku!

Autor: A.A.

#Beograd

#SPISAK

#Struja

#isključenja

#opštine

#ulice

POVEZANE VESTI

Beograd

DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8 sati, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

BEZ STRUJE DANAS OVA BEOGRADSKA OPŠTINA: Počinju od 8 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku

Beograd

BEZ STRUJE DANAS OVE BEOGRADSKE OPŠTINE! Počinju od 8.30, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

BEZ STRUJE DANAS JEDNA OPŠTINA U BEOGRADU! Počinju od 9, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

BEZ STRUJE DANAS U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Počinju od 8:30, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

DANAS BEZ STRUJE TRI BEOGRADSKE OPŠTINE! Počinje u 8.30, proverite da li je vaša ulica na spisku!