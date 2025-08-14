AKTUELNO

Beograd

DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.

Stari grad 08:30 - 14:00

CARA DUŠANA: 48-52,58-70,37A-39,43-51, KAPETAN-MIŠINA: 20-22,21-23A, STRAHINJIĆA BANA: 52B-56V/1,43-43A,47-57A,

Palilula 09:00 - 14:00

Naselje BORČA: BEOČINSKA: 2A-14,20-30A,11-23B,29-43B, GRGETEČKA: 16A-18R,26-30, KOSOVOPOLJSKA: 51-51B, MIHAILA ŠOLOHOVA: 66B-78,47-49A,67B-77C, PETKOVAČKA: 17,31A, ZRENJANINSKI PUT: 150A,153D-155G,

Savski venac 08:00 - 16:00

PIVLJANINA BAJA: 15-19,23-23, VELISAVA VULOVIĆA: 22-22B,11,

Novi Beograd 08:30 - 13:30

BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 162-166B, PARISKE KOMUNE: 59-69, RADOJA DAKIĆA: 5, STUDENTSKA: 43-45b, TOŠIN BUNAR: 162-166,174-176A,184,188-190,

Grocka 09:00 - 14:00

Naselje KALUĐERICA: KRALJA PETRA PRVOG: BB,52-56,64,68B,13E-13V, MILOŠA MATIJEVIĆA MRŠE: 2-6,1-3C, ZORANA MAKSIĆA: 2,

Obrenovac 09:00 - 16:00

Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 384, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,

Obrenovac 08:30 - 17:00

Naselje SKELA: MILANA MIRČETIĆA: 1, ŠABAČKI PUT: 214,

Lazarevac 09:00 - 15:00

Vuka Karadžića br.81-94 i br.119-185.

Autor: A.A.

#Beograd

#EPS

#SPISAK

#Struja

#ulice

POVEZANE VESTI

Beograd

DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8.30 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8 sati, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

BEZ STRUJE DANAS OVA BEOGRADSKA OPŠTINA: Počinju od 8 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku

Beograd

BEZ STRUJE DANAS OVE BEOGRADSKE OPŠTINE! Počinju od 8.30, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

BEZ STRUJE DANAS U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Počinju od 8:30, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Beograd

BEZ STRUJE DANAS JEDNA OPŠTINA U BEOGRADU! Počinju od 9, proverite da li je vaša ulica na spisku!