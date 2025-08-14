BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8.30 do 18 časova: Proverite da li ste na spisku!

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, u četvrtak, 14. avgusta 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači parne strane Užičke ulice (od Generala Šturma do Miloša Savčića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

VRAČAR

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u četvrtak, 14. avgusta 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Šumatovačke ulice (od Južnog bulevara do Đerdapske ulice).

Autor: A.A.