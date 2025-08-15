AKTUELNO

Beograd

DANAS AKCIJA SUZBIJANJA KOMARACA: Tretmanom će biti obuhvaćeni ovi delovi Beograda

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine vršiće danas suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje, u periodu od 21 sat, saopštilo je javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" Beograd.

Tretmanom će biti obuhvaćeni: Jezero Očage, Stari Medoševac, kanal u Gradskom parku, Barajevo - Veliki Borak, Baćevac, Šiljakovac, Vranić, Meljak, Barajevo centar, Sopot - Centar.

Tretiraće se i Lazarevac - Šušnjar, Veliki Crljeni, Vreoci, Novi Medoševac, Petka, Rasadnik, Šopić, Centar 1 i Centar 2 - Lazarevac, Mladenovac - Kovačevac, Rajkovac, Mladenovac selo, Mladenovac Selters, Mladenovac centar.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.

Autor: A.A.

