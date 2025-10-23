Isključenja STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ulice u ovih 9 opština

EDB Beograd za danas je planirala opsežne radove na elektro-mreži u delovima 9 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje
13:00 - 14:30 Naselje JAKOVO: BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,16a,2-20,11,15-19,25,31, OSLOBOĐENjA: 98, VELIMIRA MANIĆA : 13-15,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Lazarevac ulica Prote Smiljanića-naselje Gaj
09:00 - 14:00 Opština Ljig naselje Štavica zaseok Kula
Stari grad
08:30 - 14:00 KOLARČEVA: BB,4-4,8,3-9, PEŠ.PROLAZ ALBANIJA: bb, TERAZIJE: 7-9,1-5,13-13,25,
Zvezdara
09:00 - 11:00 DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 4-10A,14-26,1-7,11-13B, GENERALA ZAHA: 2-4,8-12A,28,1-7, HAJDUK-STANKOVA: 1-25A,31, PAJE JOVANOVIĆA: 12,20,32,9, PODUJEVSKA: 2A,6,1,5,
Savski venac
08:30 - 14:00 HADžI-NIKOLE ŽIVKOVIĆA: BB,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje RIPANj: BELA ZEMLjA: 4A-6,10-12B,18A-30B,34,50,5-7A,13,21,25-31,35A-37,43A,47-59,67, BRĐANSKA: 1, KAPETANA NIKOLE IVANČEVIĆA: BB,20-22,30, PRNjAVOR-PAVIĆEVAC: 4-10,1-3,9,25, PUT ZA GRABOVAC: 10G,28-36,52,70,1-3E,7,15-19,25-37, PUT ZA KALAJDžIĆE: 16-32,9,15-23,27,31-33,37,41, PUT ZA KLENjE: 24-30,34,29, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,2-28A,32,36B,42-46,54-60,64B,70-72,82,86-86B,90B,94-98A,108-108V,1-25,29,33-37G,47,71,77,81, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 98A, PUT ZA TREŠNjU: 2-28,32-34B,1-11,15-19,23,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, SREDNjI PRNjAVOR: 2-4,1-1Ž, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13, ŽEL STANICA KLENjE: bb,
09:00 - 13:00 Naselje SELO RAKOVICA: PERICE IVANOVIĆA: 6-8,12-12a,16-24C,28,32A-32B,11B,27-37,41-45,49-51,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 MILUTINA MILANKOVIĆA: 23-27,
11:00 - 13:00 JURIJA GAGARINA: 34-34A,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BAĆEVAC: AKADEMIKA PETRA STEVANOVIĆA: 17, DRAGUTINA JOVANOVIĆA-KARLA: 2-4,8-14,18-22,1-5A,9-13A,17,23-47,51,55A,149, GAJINE RUPE: 2-8,1-13A,17-21, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 4-10,14-26,3-33, LISAČKA: 2,6-16,22,3-5,9-17,21-23A,29-31, LjUBE BOGOSAVLjEVIĆA: 2-4,8-12,16,20-24A,1-11,15,55, MIKE ĆURČIĆA: 0BB-2,8-16,22,42,90,96,142,1-3,9-13,19-21, MILUTINA STANIMIROVIĆA-MIĆE: 15-17, RADIŠE JOVANOVIĆA: 8-14,18-24,1-17,21-27,33-55, ŽIVOJINA KATIĆA-ŽIKE: 37, ŽIVORADA JANKOVIĆA: 2-12,18-38,42-44,48-50,1-15A,19, ZLATOMIRA KUZMANOVIĆA: 2A,6A-10,14-16,3-13, ŽRTAVA FAŠIZMA: 2-16,20-28A,32,1-5,11,15-21A,37, Naselje BARAJEVO: MIKE ĆURČIĆA: 62-80F,86-90,94-134,138,144-156,67, PROKIĆA KRAJ: 1,
Obrenovac
10:00 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: BB,
09:00 - 11:00 Naselje BARIČ: BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38A-54G,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje MISLOĐIN: BRĐANSKA: 19, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 27, KOD VOJSKE: 60, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,44,48E,74-84,7,11-15,19-21B,45A, PUT ZA VODOVOD: 8, ULICA 1: 24,28, VODOVODSKA: 11G,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 64-72,76-82,67,71,
11:00 - 12:30 Naselje JAKOVO: BRAĆE PUTNIKOVIĆ: 68,76,88-92,81,
Autor: Marija Radić