DELOVI VRAČARA I ZEMUNA DANAS BEZ VODE: Česme suve od 8 do 18 sati

Izvor: Kurir/Beograd.rs, Foto: Pixabay.com ||

Na opštini Vračar će zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u četvrtak, 23. oktobra, od 8 do 18 sati bez vode biti potrošači u Gročanskoj ulici.

Kada je Zemun u pitanju, zbog istog razloga, u četvrtak od 9 do 20 sati vode neće biti u Dubrovačkoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi: www.bvk.rs.

Isključenja STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ulice u ovih 9 opština

Autor: Marija Radić

