Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Institut za transfuziju krvi Srbije ||

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Vladimirci, Debrc, autobus 9-14 časova

Lazarevac, Baroševac, Polje D, montažni plac 9-14 časova

Novi Beograd, Delta City, autobus 13-17 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: A.A.

