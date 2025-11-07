EVO KO ĆE DANAS BITI BEZ VODE U BEOGRADU: Isključenja kreću u 8 i 30, pa u 22 sata

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u petak, 7. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Pašmanske ulice (od Vojvode Toze do Dragačevske ulice).

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 06.00 sati osetiće potrošači na raskrsnici naselja Jakovo – Boljevci – Progar.

"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe", navode iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.

