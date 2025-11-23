DANAS SE ODRŽAVA POLUMARATON U BEOGRADU: Evo koje će ulice biti zatvorene – menjaju se čak 54 linije prevoza

Zbog Beogradskog polumaratona biće obustavljen saobraćaj u više novobeogradskih ulica, dok će desetinama linija GSP-a biti promenjene trase

U nedelju, 23. novembra, biće održan Beogradski polumaraton.



Predviđeno je da manifestacija traje od 8 do 14 sati, a startovi grupe A su 10 sati, grupe B u 10.05 i grupe C u 10:10h.

Osim polumaratonske trke, uključena je trka na 10 kilometara, sa mestima starta i cilja ispred Beogradske arene.



Kako je objavljeno na sajtu „Beogradski maraton“ trasa polumaratona biće podeljena na dva dela: Beogradskih 21 i Beogradskih 10.



Za vreme održavanja polumaratona biće zatvorene sledeće ulice:

Trasa Beogradskih 21:

Start – Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Milutina Milankovića, Bulevar Crvene armije, Uroša Martinovića, Rjepinova, Omladinskih brigada, Bulevar Heroja sa Košara, Tošin bunar, Milutina Milankovića, Narodnih heroja, Bulevar Zorana Đinđića, Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar Mihajla Pupina, Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Vrtlarska, Bežanijska, Glavna, Karamatina, Kej Oslobođenja, Stevana Markovića, Karađorđeva, Karađorđev trg, Bulevar Nikole Tesle, Aleksinačkih rudara, Bulevar Nikole Tesle, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Cilj – Bulevar Zorana Đinđića.

Trasa Beogradskih 10:

Start – Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Milutina Milankovića, Bulevar Crvene armije, Uroša Martinovića, Rjepinova, Omladinskih brigada, Bulevar Heroja sa Košara, Tošin bunar, Bulevar Milutina Milankovića, Narodnih heroja, Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevar Mihajla Pupina, Antifašističke borbe, Cilj – Bulevar Zorana Đinđića.

Izmene u gradskom saobraćaju

Takođe, zbog održavanja Beogradskog polumaratona i trke na deset kilometara, danas, 22. novembra i sutra, 23. novembra će 54 linije javnog gradskog prevoza izmeniti režim saobraćaja, saopštio je gradski Sekretarijat za saobraćaj.

Potpuna obustava saobraćaja u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Ulice antifašističke borbe do Ulice španskih boraca biće na snazi danas od 15.30 časova, do 23. novembra u ponoć.

Autobusi sa linije broj 17 će u oba smera saobraćati Bulevarom Arsenija Čarnojevića, Ulicom omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Vozila na liniji 68 će u oba smera saobraćati na sledeći način: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada i dalje na redovnoj trasi.

Noćne linije 72N i 603N će u oba smera saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića i dalje na redovnoj trasi.Tokom sutrašnjeg dana, linije 9L, 7L i 13 će od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova raditi u redovnom režimu.

Nakon toga, od 7.30 do 14 časova, vozila koja se nađu na starom delu grada sa tramvajske linije 7L će saobraćati na relaciji Ustanička – Gospodarska mehana, tramvaji sa linije 9L će saobraćati na relaciji Banjica – Gospodarska mehana, dok se tramvajska linija 13 privremeno ukida.

Od 14 časova do kraja rada, ove linije će raditi u redovnom režimu.

U pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza, u zavisnosti od situacije na terenumože doći do odstupanja, a plan za preostalih 47 linija dostupan je na sajtu Sekretarijata za saobraćaj ili portala Beoinfo.

Autor: D.Bošković