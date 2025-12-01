AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA IMA NACIONALNI ZNAČAJ Mesarović: Ova institucija je temelj podrške preduzećima koja nose naš ekonomski rast POTENCIJAL SRPSKE PRIVREDE STALNO RASTE

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović na obeležavanju 20 godina poslovanja Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Srbije istakla je da dve decenije postojanja jedne institucije nije samo kalendarski jubilej već je to vreme koje meri rezultate, poverenje, posvećenost i viziju.

-To je dve decenije upornog rada na izgradnji boljeg, jačeg i konkurentnijeg izvoza srpskih proizvoda, srpskih usluga. Kada je Agencija osnovana, ideja je bila da se srpskim izvoznicima pruži ono što im je nedostajalo: sigurnost, finansijska podrška, zaštita od rizika i partner koji će im pomoći da naprave hrabar korak ka međunarodnim tržištima. Danas možemo sa ponosom da kažemo da je ta vizija u potpunosti ostvarena. Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza je postala institucija od nacionalnog značaja, temelj podrške preduzećima koja nose naš ekonomski rast, stub koji je u najtežim vremenima globalnih kriza i neizvesnosti obezbeđivao dodatnu stabilnost i sigurnost onima koji stvaraju vrednost za celu srpsku ekonomiju - navela je Mesarović.

Srbija danas, prema rečima Mesarović, više nije zemlja čija ekonomija stoji „na ivici“, već je zemlja sa stabilnim javnim finansijama, sa rekordnim prilivom investicija i sa kreditnim investicionim rejtingom, koji je zaslužila zahvaljujući odgovornoj politici, teškim reformama i predvidivoj ekonomskoj strategiji koje prethodnih 13 godina sprovode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlade Republike Srbije.

- Sva priznanja od strane međunarodnih finansijskih institucija i pozitivne ocene o stanju naših finansija i ekonomije koje kao država dobijamo, jasna su poruka poverenja svima onima koji žele da u Srbiji rade, investiraju i izvoze. A upravo Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza je jedan od važnih instrumenata države koji to poverenje pretvara u konkretnu podršku privredi. Svi smo svesni da živimo u vremenu velikih izazova, ali i velikih prilika. Svet se menja, tržišta se menjaju, pravila igre se menjaju, ali naša ambicija ostaje ista, da Srbija bude ekonomija koja izvozi znanje, inovacije, tehnologiju i proizvode visoke dodate vrednosti. U toj strategiji uloga AOFI-ja je izuzetno važna, jer su upravo vaši programi, vaše usluge i vaša podrška mnogim kompanijama, i manjim i većim, omogućili da naprave svoj prvi iskorak, da se pozicioniraju, da rastu i da postanu deo globalnih lanaca vrednosti - rekla je Mesarović.

Mesarović je podsetila da je Srbija poslednjih 13 godina mnogo ulagala u industrijske zone, inovacionu infrastrukturu, naučno-tehnološke parkove, biznis inkubatore, regionalne startap centre i programe za mala i srednja preduzeća.

- Srbija gradi ekonomiju koja ne želi da bude pratilac, već zemlja koja stvara, uvodi nove standarde i oslanja se na sopstvene potencijale. U takvom okruženju, a Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza ima posebnu odgovornost, jer ste upravo vi institucija koja daje vetar u leđa ambiciji naših kompanija da se takmiče sa najboljima. U proteklom periodu zaključeni su sporazumi o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, Evroazijskom ekonomskom unijom, Republikom Turskom, Arapskom Republikom Egiptom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To je našim privrednicima i srpskoj industriji omogućilo izlazak na nova tržišta pod znatno konkurentnijim uslovima. Zahvaljujući tome, potencijal srpske privrede u pogledu izvoznih kapaciteta stalno raste. Paralelno radimo na otvaranju novih tržišta i obezbeđivanju podrške kroz AOFI, tako da naša ekonomija nastavlja da raste i, uverena sam, ostaće jedna od najbrže rastućih u regionu - poručila je Mesarović.





Mesarović je izrazim iskrenu zahvalnost svima koji su u prethodne dve decenije gradili Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza, posebno sadašnjem timu koji ovu instituciju, na čelu sa direktorom Dejanom Vukotićem, vodi napred sa mnogo energije, znanja i posvećenosti.

Autor: S.M.