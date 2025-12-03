AKTUELNO

Beograd

BEZ VODE DANAS U BEOGRADU: Na spisku ova opština, sve do 15 sati

Foto: Pixabay.com

Apeluje se na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Zbog radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u sredu, 3. decembra, od 9 do 15 časova bez vode će ostati potrošači u naseljima Rožanci, Arnajevo, Lisović i Beljina, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Apeluje se na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

DANAS BEZ STRUJE: Spisak nikad kraći, a na njemu samo ovaj deo Beograda

