Beograd

Drama na Voždovcu: Molotovljev koktel bačen na prodavnicu – radnja u sekundi planula!

Nepoznata osoba ubacila je molotovljev koktel u prodavnicu zdrave hrane na Voždovcu – objekat je u trenutku bio u plamenu, a istragu je preuzelo tužilaštvo.

Noćas je u beogradskoj opštini Voždovac došlo do teškog incidenta kada je neidentifikovani počinilac podmetnuo požar u prodavnici zdrave hrane.

Kako se saznaje, osoba je razbila staklo na objektu i potom ubacila molotovljev koktel. Radnja je u roku od nekoliko sekundi bila zahvaćena plamenom.

Požar je mogao da se proširi na okolne objekte, ali je brzom i efikasnom reakcijom vatrogasnih ekipa sprečena veća katastrofa i zaštita imovine građana.

Na lice mesta odmah su izašle policijske i vatrogasne ekipe. Nakon što je vatra potpuno ugašena, obavljen je uviđaj.

Utvrđeno je da se radi o krivičnom delu podmetanja požara, a istragu o celom slučaju preuzelo je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Tužilaštvo radi na prikupljanju dokaza i identifikaciji počinioca ovog napada, čiji motivi za sada ostaju nepoznati.

Srećom, u ovom incidentu nije bilo povređenih lica, ali je unutar objekta pričinjena značajna materijalna šteta.

Autor: Dalibor Stankov

