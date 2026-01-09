GSP: Gradski prevoz saobraća bez većih problema, nema izmene trasa

Autobuske, tramvajske i trolejbuske linije Gradskog saobraćajnog preduzeća saobraćaju bez većih problema, rekli su danas iz GSP-a.

Iz tog preduzeća su za Tanjug rekli da nema promena na saobraćajnim linijama zbog vremenskih neprilika u Beogradu, naglasivši da je tokom dana bilo sporadičnih zastoja na pojedinim lokacijama.

"Imali smo sporadične zastoje na potezu od Ulice Cara Dušana do Ulice 27. marta zbog nesavesnih građana, kao i na raskrsnici sa Francuskom ulicom i Cara Dušana, jer nesavesni građani nepropisno parkiraju svoja vozila", naveli su iz GSP-a.

Dodali su da je tokom dana došlo do zastoja u tramvajskom saobraćaju u Bulevaru Oslobođenja zbog gubitka napona.

Kada je reč o radu i saobraćaju trolejbuskih linija, naglasili su da danas trolejbusi na linijama 19, 21, 22, 28 i 29 nisu izašli na ulice zbog leda na kontakntoj mreži.

Takođe, istakli su da se autobuska linija 21a, koja je ranije bila preusmerena, vratila nazad na svoju prvobitnu trasu Slavija - Učiteljsko naselje.

"Imali smo preusmeravanje na liniji 21a, ali i to je rešeno, vraćena je na svoju redovnu trasu. Drugih izmena nema, osim onih koji se dešavaju svakodnevno zbog nesavesnog parkiranja na tramvajskim šinama", istakli su iz GSP-a.

pročitajte još AMSS apelovao na vozače da budu strpljivi i oprezni u vožnji: Evo šta treba izbegavati

Autor: Marija Radić