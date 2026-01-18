JEZIVA SCENA NA ČUKARICI: Izvučeno beživotno telo iz vode, policija i Hitna pomoć na terenu!

Danas oko 12 časova, iz Čukaričkog rukavca u Beogradu izvučeno je beživotno telo starije ženske osobe, saznaje naš portal.

Prema nezvaničnim informacijama, stravičan prizor prvi su primetili pecaroši koji su se nalazili u blizini. Oni su ugledali telo kako pluta vodom, nakon čega su, u stanju šoka, odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć.

Ekipe su brzo stigle na teren, a telo je izvučeno na obalu. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Za sada nije poznat identitet žene, kao ni tačan uzrok smrti. Telo je po nalogu tužilaštva poslato na obdukciju na Institut za sudsku medicinu, gde će se utvrditi da li je reč o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili nasilnoj smrti.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je u toku.

