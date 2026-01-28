DETALJAN SPISAK: Danas isključenja struje na četiri beogradske opštine

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.
Spisak isključenja struje:
Voždovac 09:00 - 15:00
ADMIRALA VUKOVIĆA: 57-61, BORISAVLjEVIĆEVA: 51, EMANUILA JANKOVIĆA: 12-22, RIBNIČKA: 6,1-7,
Čukarica 09:00 - 12:00
IBARSKA MAGISTRALA: bb, Naselje RUŠANj: 13 SEPTEMBRA: 2-34,38-90,94,98,102-104,110,116,144,160-166A,170,1-13,17-59,63-75B,125-145A,161, 13 SEPTEMBRA 1 DEO: 2-2B,6,1-9,13-25A, 13 SEPTEMBRA 2 DEO: 2,1-7, 13 SEPTEMBRA 3 DEO: 4,8,3, BEOGRADSKA: 2-44,48-56,3-5,9-17,21,25-31A,35D-39,45-47,51-55, BEOGRADSKA 1 DEO: 2-14,1-11,39, BEOGRADSKA 2 DEO: 2-16,1,5-15, BEOGRADSKA 3 DEO: 2-8a, BORAČKA: 2-28,1-19A, ĐURE NIKOLIĆA: 2,1-7, GORANA PETROVIĆA: 2-16,20-22,1-11,19-23,29-31,35-41, ILIJE MILIĆEVIĆA: 2-20,26-36A,40B,52-54,58,62,74-76A,84-86,90,96,100,104-106,110-118,1-67, JOVE MITROVIĆA: 2,1, KOLUBARSKA: 2-14,1-13A, LIKE RUŽIĆA: 2-14,20,1,5-11, MIĆE RADOSAVLjEVIĆA: 2-10B,1-3, MILORADA ŽIVKOVIĆA: 4-12,62,1,5-9, MISE TODOROVIĆA: 2-22,5, MORAVSKA: 2-32A,38-40,1-7,11-33, MORAVSKA 1 DEO: 2-2A,8,12-16,22-26,3,9-13,19-27, MORAVSKA 2 DEO: 2-4,12-12A,7-7A,15A, NOVO NASELjE: 6-10V,7, NOVO NASELjE 1 DEO: 2-8,3-7A, NOVO NASELjE 2 DEO: 2-2B,1-7, OSLOBOĐENjA: 2-28,1G-39, OSLOBOĐENjA 7 DEO: 2-2B,6-8,1-1A, PART SASTANAK 2 DEO: 2-10, PARTIZANSKI SASTANAK 1 DEO: 8,12-14,1, PARTIZANSKI SASTANAK 3 DEO: 2-4,8-14,1-3, PROLETERSKA: 2-6A,10,1-7A, RADE SPASOJEVIĆA: 2-18,24-24A,1-11A,17, RADNIČKA: 2-4A,1-5, RATE PETROVIĆA: 4,1, SAVE HADžIĆA: 2-12A,20,5-13,33, SAVE HADžIĆA 1 DEO: 2-12A,20,1-7A,11-15, SAVE HADžIĆA 2 DEO: 2-2A,6-8A,16,1,5-9A,17, SLAVKA MILIĆEVIĆA: 18-36,19, ŽIKE ŽIVKOVIĆA: 2-16,20-26,1-7,11-25,45, ŽIKE ŽIVKOVIĆA 1 DEO: 2-4,3, ŽIKE ŽIVKOVIĆA 2 DEO: 6-10,14,1-21,25-27, ŽIŽE MARKOVIĆA: 2-10,1-9, Naselje UMKA: MILORADA ŽIVKOVIĆA: 2,1,
Mladenovac 08:00 - 18:00
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DANICE MARKOVIĆ: 6,3-5, DRAGOSLAVA ANDRIĆA: 6-12,9-21, IGMANSKA: 2,6,10-16,1-3, JOVANA RISTIĆA: 2-10,11, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 1-13, NIKOLE PAŠIĆA: 46, NUŠIĆEVA: 26, RADNIČKA: 4,10,14-20,13-33, VUKA KARADžIĆA: 88-108,114-130,134-136,99-103,
Lazarevac 09:00 - 14:00
Ulica Dula Karaklajića 21a,21b,21c,21d,21e,25,27, Voke Savić od 6-16 (lamela Boem).
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naselje Medoševac zaseok "kod Nove škole".
Lazarevac 10:00 - 14:00
Opština Lajkovac:Naselje Jabučje zaseok Gaj.
Lazarevac 08:00 - 15:00
Opština Ub: Naselje Kalenić zaseok "Rinovača-Mlaka".
Autor: A.A.