DETALJAN SPISAK: Danas isključenja struje u šest beogradskih opština

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima šest beogradskih opština.
Vračar 09:00 - 15:00
GENERALA HORVATOVIĆA: 35,
Zvezdara 09:00 - 16:00
MILANA RAKIĆA: 35,
Obrenovac 08:30 - 15:00
Naselje OBRENOVAC: NIKOLE TESLE: 36, Naselje RVATI: RVAĆANSKA: 76-102,51-61,
Mladenovac 08:00 - 18:00
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADŽAK: 4,1-3, DEVET JUGOVIĆA: 42-44, KRALJA PETRA PRVOG: 40,15-21,25,29-31A,241, PRVOG MAJA: 9, SLAVKA MANOJLOVIĆA: 2-20,26,44A,13-23,29,33, SPASOJA PAVLOVIĆA: 1B, SRETENA LOMIĆA: BB,4-26,1-17, ŠUMADIJSKA: 10-22,9A-21,
Mladenovac 09:00 - 16:00
Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, UČITELJSKA: 2-8,1-13A,47-53A,65-67,
Surčin 09:00 - 12:00
Naselje BEČMEN: GLAVNA: 26-48,52-64,19-53,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naseljeno mesto Strmovo-Baroševačko i naselejno mesto Mirosaljci.
