Nova tramvajska linija broj 8 danas počinje sa radom: Povezivaće Omladinski stadion i Banjicu

Foto: Tanjug/Ana Paunković

Nova tramvajska linija broj 8 od danas počinje sa radom u Beogradu, rečeno je agenciji Tanjug iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Linija broj 8 će povezivati Omladinski stadion i Banjicu, prolazeći kroz uži centar grada i povezujući značajne tačke beogradskog saobraćajnog sistema.

Ta tramvajska linija će imati 24 stajališta, a dužina trase po smeru iznosi oko 10 kilometara.

Linija će polaziti sa terminusa Omladinski stadion, nastavljati ulicama Mije Kovačevića i Ruzveltovom, gde kod Vukovog spomenika ulazi u Bulevar kralja Aleksandra, prolazi pored Pravnog fakulteta i Tašmajdana, a zatim nastavlja Resavskom ulicom i Nemanjinom ulicom, preko Slavije i Bulevara oslobođenja, Autokomande, pa dalje ulicama Vojvode Stepe, Bebelovom i Baštovanskom, do okretnice na Banjici.

Ovog jutra na beogradskim ulicama javni gradski saobraćaj se odvija bez zastoja, po redu voženje za vikend.

Kako je saopšteno, na ulicama je ukupno 874 vozila javnog prevoza.

AMSS: Bez zadržavanja na rampama auto-puteva, kamioni čekaju samo na GP Batrovci

Autor: Marija Radić

