KARAMBOL NA NOVOM BEOGRADU: Automobilom pokosio semafor kod glavne autobuske stanice! (VIDEO)

Večeras se na Novom Beogradu, u neposrednoj blizini nove glavne autobuske stanice (BAS), dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena velika materijalna šteta.

Prema najnovijim informacijama i snimcima sa lica mesta, jedan automobil je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima izleteo sa kolovoza i direktno udario u semafor, koji je od siline udara potpuno oboren.

Smrskan prednji deo vozila

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se uništen prednji deo automobila i semafor koji leži na asfaltu. Iako su prve informacije ukazivale na drugu lokaciju, udes se dogodio u zoni BAS-a, gde je policija brzo izašla na teren.

Stanje vozača i saobraćaj

Povređeni: Trenutno nema zvaničnih informacija o tome da li je vozač povređen, kao ni da li je u vozilu bilo još osoba.

Nema zastoja: Uprkos uviđaju koji je u toku, saobraćaj u ovom delu Novog Beograda odvija se nesmetano. Policijska vozila su parkirana tako da ne blokiraju protok saobraćaja, ali se vozačima savetuje oprez pri prolasku pored mesta nezgode.

Više detalja o uzroku udesa biće poznato nakon što se završi uviđaj i ukloni uništena signalizacija sa puta.

Autor: Dalibor Stankov