Kraj društvenih mreža kakve znamo? Zakerberg danas na ključnom saslušanju

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Andrew Harnik ||

Izvršni direktor kompanije Meta, Mark Zakerberg, biće danas po prvi put ispitan pred američkim sudom povodom optužbi o štetnom uticaju Instagrama na mentalno zdravlje mladih. Ovo suđenje predstavlja prekretnicu u pravnoj borbi protiv tehnoloških giganta, jer bi presuda mogla primorati Metu na isplatu ogromnih odšteta.

Za razliku od prethodnih svedočenja pred Kongresom, ovo pojavljivanje pred sudijom nosi direktne pravne posledice po opstanak trenutnog poslovnog modela društvenih mreža.

Pritisak na platforme kao što su Facebook i Instagram raste širom sveta zbog sve učestalijih dokaza o zavisnosti najmlađih korisnika. Države poput Australije i Španije već su povukle radikalne poteze zabranom pristupa društvenim mrežama osobama mlađim od 16 godina.

U Sjedinjenim Američkim Državama, Florida predvodi talas restrikcija zabranom pristupa deci mlađoj od 14 godina, što je izazvalo oštru reakciju tehnoloških lobija na sudu.

Ishod ovog procesa mogao bi trajno da sruši dugogodišnji pravni štit koji velike tehnološke kompanije koriste kako bi izbegle odgovornost za sadržaj i štetu nanetu korisnicima. Ukoliko sud utvrdi da je Meta svesno dizajnirala algoritme koji podstiču zavisnost, to će otvoriti vrata hiljadama novih tužbi širom sveta.

Fokus javnosti je usmeren na to da li će bezbednost dece konačno postati važnija od profita koji generiše konstantno angažovanje na platformama.

Autor: S.M.

#Mark Zakerberg

#Sud

#meta

#optužbe

#saslušanje

