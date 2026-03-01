'DRAGI MOJI BOŠNJACI, NEĆE NAS POSVAĐATI, JA SAM VEČITI JUGONOSTALGIČAR!' Željko Mitrović odgovorio na potez BH Telekoma da skloni 70 kanala Pinka: STIŽE NAŠ BOX ZA 5 KM!

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na svom Instagram profilu povodom skandalozne odluke BH Telekoma da iz svoje ponude isključi 70 kanala TV Pink.

Mitrović, koji je početkom dvehiljaditih dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje, poručio je da religijska i politička opredeljenja ne smeju biti ispred interesa gledalaca.

Željko Mitrović je u svom prepoznatljivom stilu, uz dozu zdrave logike i vizionarskog duha, objasnio pozadinu ove odluke, ali i ponudio ekspresno rešenje za sve verne gledaoce u Bosni i Hercegovini.

- Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje, moram da primetim da to što sam ja na Američkoj, a ne na Iranskoj strani, verovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom - napisao je Mitrović.

Mitrović je naglasio da odluka operatera da ukine Pinkove kanale praktično znači da se interesi publike više ne smatraju ključnim, već su ih zamenila politička i religijska opredeljenja. Ipak, on poručuje da ideja o bratstvu i zdravom razumu nema alternativu.

- Što se mene lično tiče, ja ću ostati privržen ideji o bratstvu bošnjačkog i srpskog naroda, ali i ideji da svi treba da se vodimo zdravim razumom, tolerancijom, ali i sopstvenim interesima! - istakao je vlasnik Pinka.

REŠENJE STIŽE ZA 30 DANA – PINK BOX ZA SAMO 5 KM!

Kao i uvek kada su u pitanju blokade ili opstrukcije, Mitrović ima spreman odgovor. On je najavio lansiranje sopstvene OTT ponude koja će građanima BIH omogućiti gledanje svih kanala po neverovatnoj ceni.

-Duboko verujem da će građani BIH, već za 30 dana, dobiti našu OTT ponudu i box za gledanje svih naših kanala sa pretplatom od samo 5 KM mesečno! Neće nas ponovo posvađati ni BH Telekom ni bilo koja politička partija - poručio je Željko i dodao da će Pink "zauvek pamtiti" imena mudraca koji učestvuju u ovoj kvazi-biznis seansi.

Na kraju svoje objave, Mitrović je poslao toplu poruku svim građanima, potpisujući se kao "večni i neizlečivi Jugonostalgičar", uz obećanje:

"Vidimo se uskoro u Sarajevu! Vaš Žex!"

