Spektakl na Gučevu! Paraglajderisti iz Srbije i inostranstva ispunili nebo iznad Loznice (VIDEO)

Sunčan i stabilan vikend izmamio je brojne ljubitelje paraglajdinga na Gučevo, jedno od omiljenih uzletišta u zapadnoj Srbiji. Paraglajderisti iz različitih krajeva zemlje, ali i iz inostranstva, iskoristili su povoljne vremenske uslove za letove iznad Loznice i doline Drine.

Već od prepodnevnih sati na uzletištu je bilo živo. Šarena krila nizala su se jedno za drugim, dok su piloti strpljivo čekali pravi trenutak za poletanje. Slab do umeren vetar i dobra termika omogućili su duže i stabilne letove, na zadovoljstvo svih učesnika.

Među paraglajderistima bilo je i iskusnih takmičara, ali i rekreativaca koji su na Gučevo došli zbog uživanja u prirodi i panorami. Kako kažu, pogled na Loznicu i okolna brda iz vazduha poseban je doživljaj koji se pamti.

Gučevo je uvek dobar izbor kada je prognoza ovakva. Teren je zahvalan, a atmosfera među pilotima odlična.

Tokom dana obavljeno je više poletanja, a sve je proteklo bez incidenata.Piloti su vodili računa o bezbednosti i poštovanju pravila letenja.

Lepo vreme i dobra organizacija još jednom su potvrdili da Gučevo ostaje jedno od najatraktivnijih mesta za paraglajding u regionu, okupljajući zaljubljenike u ovaj sport bez obzira na to odakle dolaze.