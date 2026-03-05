AKTUELNO

Beograd

BEZ VODE DANAS U BEOGRADU: Na spisku ova opština, spremite zalihe!

Izvor: Beograd.rs, Foto: Pixabay.com ||

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Radovi na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u četvrtak, 5. marta, od 8 do 14 časova prouzrokovaće prekid u vodosnabdevanju naselja Guncati, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Ali i deo ove opštine, isključenja kreću od 8 sati

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: A.A.

#Beograd

#SPISAK

#Voda

#cisterne

#nestanak vode

#opštine

#radovi

