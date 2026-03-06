AKTUELNO

Beograd

Beograđani, obratite pažnju: Menja se trasa OVE autobuske linije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Beoinfo

Vozila na liniji javnog gradskog prevoza 57 od sutra do 1. aprila saobraćaće izmenjenom trasom zbog radova na redovnom održavanju u Ulici Đorđa Ognjanovića na Čukarici, na delu od Ulice Ratka Mitrovića do Požeške.

Vozila na liniji javnog gradskog prevoza 57, u smeru ka okretnici "Banovo brdo", saobraćaće ulicama Ratka Mitrovića, Spasovdanskom, Trgovačkom, Požeškom i dalje redovnom trasom do okretnice.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, saopštio je Gradski sekretarijat za informisanje.

