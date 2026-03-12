AKTUELNO

Beograd

OD DANAS DO 22. MARTA IZMENE NA AUTOBUSKIM LINIJAMA Beograđani, ovo su svi detalji

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Beogradski Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će zbog radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Pariske komune, Narodnih heroja i Otona Župančiča od 12. do 22. marta doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj Pariske komune, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Omladinskih brigada i Studentskom, zatim Ulice narodnih heroja, na delu između zona raskrsnica sa Pariske komune i Bulevarom Zorana Đinđića, kao i Ulice Otona Župančiča, na delu od zone raskrsnice sa Pariske komune narednih 100 metara.

Kako se navodi u saopštenju, linija 18 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom i dalje u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar, dok će linija 65 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 72 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom. Linija 76 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea, dok će linija 77 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea.

Linija 78 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina i dalje u skladu sa radovima u ulicama Tošin bunar i Zemunski put. Vozila na liniji 82 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom, a vozila sa linije 613 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

U oba smera, vozila na liniji 708 će saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom. Linija 15N će saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar, dok će linija A1 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Autor: D.Bošković

#Autobus

#beogradjani

#izmene

#linija

#linijedetalji

POVEZANE VESTI

Beograd

Izmene u gradskom prevozu: Evo koje GSP linije od sutra ne idu starom trasom!

Beograd

RADOVI U TERAZIJSKOM TUNELU: Linije gradskog prevoza menjaju trase, evo do kada će sve trajati

Beograd

Beograđani, naoružajte se strpljenjem: Stižu izmene u gradskom saobraćaju, proverite da li je ovo vaša trasa

Beograd

OD DANAS TRAMVAJI NE IDU PREKO AUTOKOMANDE Izmene u saobraćaju i na linijama javnog gradskog prevoza do kraja avgusta

Beograd

BEOGRAĐANI, VAŽNO! Od sutra izmene na linijama 52, 53, 56 i 56L, zbog radova na okretnici Zeleni venac

Beograd

UVODE SE DVE NOVE AUTOBUSKE LINIJE! Izmene zbog radova u Vojislava Ilića