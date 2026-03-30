AKTUELNO

Beograd

OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE: Natočite dobro, česme suve od 8 ujutru pa do 22 časa!

Izvor: Beograd.rs

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode.

Zvezdara, u ponedeljak, 30. marta, od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Stari vinogradi (od Buljubašinih voda do Stražarske kose), Bilce, Cvetanova ćuprija (od Urvinske do broja 179), Ladno brdo (od Urvinske do Ulice Mitkov kladenac), Mitkov kladenac, saopšteno je iz JKP -a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

pročitajte još

KOLARČEVA, BULEVAR, KRALJICE MARIJE... Centralne beogradske ulice danas bez struje, na spisku za isključenja delovi 9 opština

Autor: A.A.

#Beograd

#Nestanak

#Voda

#potrošači

#pritisak

#česme

POVEZANE VESTI

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE: Spremite zalihe, biće česme suve od ujutru pa do 17 sati

Društvo

OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE: Česme suve od ujutru pa do 18 sati

Beograd

VEČERAS OD 22 DO 6 UJUTRU: Bez vode stanari u strogom centru Beograda

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Beograd

DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Spremite zalihe! U ovim delovima Voždovca česme suve do 18 sati, a Čukarica dobila čitav raspored po danima!

Beograd

DANAS BEZ VODE CENTRALNA BEOGRADSKA OPŠTINA: Česme suve od ujutru do 18 sati