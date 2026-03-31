DANAS BEZ STRUJE OVIH 9 DELOVA BEOGRADA: Spisak dugačak, proverite da li je vaša ulica na njemu

EDB Beograd najavila radove.
Spisak isključenja struje
Vračar
08:30 - 10:30 KNEGINjE ZORKE: 10-16A,9A,15-19A, SVETOG SAVE: 31A-33A,37A,
Zvezdara
09:00 - 12:00 JOVANKE RADAKOVIĆ: 74B,
11:00 - 13:30 ĆIRILA I METODIJA: 9-11, MILORADA ŠAPČANINA: 2, MITROPOLITA MRAOVIĆA: 5-7, VOJVODE BOGDANA: 2-10,14,18-18F/8,3-5, ZAHUMSKA: 22-24,28,23A-25,
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje BORČA: J N A: 1-1A,11-23,29, PRELIVAČKA: 114-120B,85, RATNIH VOJNIH INVALIDA: 2-26,1-23,12:00 - 15:00 PRIMORSKA: 32,
Čukarica
08:00 - 15:00 Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 0BB,08:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BAJČINSKA: 2-12,1-9A, BEOGRADSKA: 290-298,302,306-310,314-320,324,392-394,402-416,420-474,309-313,317,333-341,419-457, DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43, DOLjANSKA: 6A-26,13-29, GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72, KIRIDžIJSKA: 4,1-3, LONGINOVA: 2-10,16,1-19, MILUNA PETKOVIĆA: 2-18,22,1-9, PORODICE ILIĆ: 2-20,1-5,9-11, PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21, PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9, PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13, PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73, PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47, PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13, PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15, RANKA MARINKOVIĆA: 2,10,5-7,11-15, SIMIĆEV PUTELjAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A, STEFANA ŠTILjANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B, VINOGRADARSKA: 2-10,1-11,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 DžONA KENEDIJA: 10-10E,
Zemun
08:30 - 13:30 ALEKSANDRA DUBČEKA : 20A,5I-5n, BULEVAR MIHAJLA PUPINA : 18-24, DžONA KENEDIJA: 10A-10C, MILOŠA BANDIĆA : 20A, PALMIRA TOLjATIJA: 62-68B,13-19, PRVE PRUGE: 9-27e,31-43j,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje Grabovac: AMBULANTA STARA: 0, BRANKOVIĆA KRAJ: 264,334,335, BRĐANSKI KRAJ: 152,242E,280A-280B,195B,207A,219,253, BRDO: BB,26,66,180-182,186,192-192A,196-198A,202,206-218,222,226-228A,232,238-244,248,252A-254,258-266A,274,278-280A,290-298,302-304,332,350-356,362-366,398,412,5,97,177G,181A-185A,189-215,221-225,229-231,235-263,267-277,289,295,299-305,333-341,345-349,355-359,371,411, CENTAR: 0,170F,178,171A,179-179A,1111, CIGANI: 112,370-372,398,406A-406C,410A,418,117,135,301,327,373,383,395, DOM ZDRAVLjA: 2,177, DONjI KRAJ: 116,346,370,416,528,534-542,546,556-560,564,568-574,636,652-654,666-674,680-686,690-690A,694-700,1,65,83A,111,195D,417C,423,427B,533-535,539,547,557,561-571,647,653,657-659,663-669,673,681-681B,685-693A, DUBRAVA: 360-362,692, ĐURIĆA KRAJ: 0,48B,132,136,342,434,438,590,674,135A,139,435,439,471,535A, FILIMONOVIĆA PUT: 326, GORNjI KRAJ: 200,286, GRABOVAC: 0,174,179, GRABOVAČKI DRUM: 14,180C, GRABOVAČKI KRAJ: 6,5A, KOD CRKVE: 0,128A,152A,170B-170D,174A,180-180F,137,171A-177E, KOD DOMA: 0,178,200,179-179, KOD EKONOMIJE: 0, KOD ŠKOLE: 170B,178G,200,179-179V, KOD T.S: 679, KOMANOVIĆA KRAJ: 39, LAZIĆA KRAJ: 227-227A, MATIĆA PUT: 218,256,211,421, MLEKARA: 18, MUZIČKA KOLONIJA: 104A-106A,110-112,320,334,370-378,382,386,390,394,398A,406V-410,414-416,420,652,103-103A,111A,333,367,371,377,381,387-389,393,397-399,405-411A,415-419,427B, NEŠIĆA POLjICE: 44V,74A,65, POŠTA: 541, RAŠICA KRAJ: 268A,361-365, SELO: 186, SENIĆA KRAJ: 660,451C, ŠEVARSKA: 0B,28,230A,260A-260F,282B-288,296,300A,320A,342,352A,386,400,664,1BB,253-253D,259-259A,269A,279-285E,313,323C,333,343A,347-349B,361,741,1111-1111BB, VIDANSKI KRAJ: 0-6A,10-48B,52-56A,60-102,108-108,118-118V,122-130G,148-170H,178D,190E,426-430A,434,1-11,15-15,19-35B,39-69,73-75,83-95,99,103,113C-121,125-135A,141-143A,149-161A,165-177C,275A,429-431,1111, VITANOVAČKI ŠOR: 0, VODOVOD: 1, ŽUTO BRDO: 17, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: BB, CIGANI: 366,372,1B,419-421, MUZIČKA KOLONIJA: 106,112A,132-132A,278,288,356,360-362,366-368,372,376,380,386,394A,408,412-412A,416,422-426,430A,442,103,333-335,359-375,379-393A,401-415A,419,429-429A,435, NADVOŽNjAK: 10, NOVO SELO: 350,355, STUBLINE: 352-352,394,410,430,355,367,409A-411,427, TODOROVIĆA KRAJ: 350,360A-364,261-261A,359,363A, ŽUTO BRDO: 1BB,
Surčin
09:00 - 14:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 2-20,24A,1-31,10:00 - 16:00 Naselje BOLjEVCI: BRAĆE VESELINOVIĆ: BB, BRANKA OSTOJIĆA: 2-14,18-22A,28,1-13,17-21B,25-27, RELjE OPARUŠIĆA: 2-6,10-26,1-19, RIBARSKA: 2-14,1-5, ŠILjINA: 1-1A,7-9,13-47,51,55-109,113-115,121, ULICA MIRA: 172-174,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Naseljeno mesto Bistrica zaseok Šarena kapija,Kuzmanovići,kod Škole,Aluga.10:00 - 12:00 Opština Ub: naseljeno mesto Brgule zaseok Torlak.09:00 - 10:30 Naseljeno mesto Veliki Crnjeni: 13 Proleterska 62-118a, Rudarsko naselje, Ranka Niketića,Carice Milice,Patrijarha Pavla,Kosovska(zaseok Rudarska kolonija,Telekom), Kosmajska,Dečanska,Miloša Obrenovića,Mileva Marić,Milića Jakovljevića-Solunca (zaseok Kosmaj),Sokolovo zaseok Centar,Petrovići.
Autor: A.A.