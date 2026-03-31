DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Suve česme u delovima ove dve opštine

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode.

Zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u Barajevu, danas od 8 do 13 sati bez vode će ostati delovi ove opštine.

Vodu neće imati sledeća naselja: Barajevo (centar), Vranić, Baćevac, Boždarevac, Šiljakovac, Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Karaula, Stražarija, Plandište, Guncati, Srednji kraj, Ravni gaj i Meljak.

Usled navedenih radova, bez vode će ostati i potrošači na delu opštine Čukarica: u Beogradskoj i okolnim ulicama (od Mirkovićeve do Ibarskog puta), kao i u Ulici Gorskog cara sa pripadajućim saobraćajnicama u naselju Sremčica, te u Ulici 1. maja u naselju Velika Moštanica.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Autor: A.A.

