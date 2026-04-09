SPREMITE SE NA VREME: Evo koji delovi Beograda će danas biti bez vode

Bez vode danas u Beogradu biće delovi dve opštine.

Vračar

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Vračar, u četvrtak, 9. aprila 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Trnskoj, kao i u delu Hadži Đerine ulice (od Trnske do Golsvordijeve).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Zvezdara (I)

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u četvrtak, 9. aprila 2026. godine, u periodu od 8.00 do 22.00 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Mitkov kladenac

Cvetanova ćuprija (od Mitkovog kladenca do Urvinske)

Bilce

Vukašina Mrnjavčevića

Nikole Kurelića

Stari vinogradi (od Urvinske do Stražarske kose)

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Zvezdara (II)

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u četvrtak, 9. aprila 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Prote Đurića

Kamenogorska

Vojvode Blažete

Ariljska

Budmanijeva

Mite Ružića (od Milana Rakića do Bulevara kralja Aleksandra)

