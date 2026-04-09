CVEĆE, MED I USKRŠNJA ČAROLIJA: Festival na Čukarici oborio sve rekorde, evo šta sve možete da nađete 'Kod Šoljice'!

Požeška ulica ovog proleća odiše mirisima cveća i domaćeg meda! Tradicionalni „Festival cveća i meda“, koji Turistička organizacija Čukarica organizuje već četvrtu godinu zaredom, okupio je rekordan broj izlagača, a plato „Kod Šoljice“ postao je omiljeno mesto okupljanja svih generacija.

Manifestacija, koja se tradicionalno održava u prolećnom i jesenjem terminu, ove godine beleži ogroman porast interesovanja, a gužve tokom prva dva dana potvrdile su da je ovaj festival postao jedan od važnijih događaja u ovom delu grada.

Aritonović: Podrška malim proizvođačima

Festival je obišao predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović, koji je sa izlagačima i posetiocima razgovarao o značaju ovakvih događaja za lokalnu zajednicu.

– Drago nam je što ova manifestacija iz godine u godinu raste i okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca. Nastavićemo da podržavamo ovakve događaje, jer oni doprinose razvoju lokalne zajednice i pružaju priliku malim proizvođačima da predstave svoj rad – istakao je Aritonović.

On je dodao da ovakve akcije imaju i dodatni cilj – ulepšavanje beogradskih ulica.

– Posebno nam je važno da ovakve manifestacije podstiču uređenje zelenih površina i doprinose lepšem izgledu našeg okruženja – poručio je predsednik opštine i pozvao sve Beograđane da dođu i uživaju u ponudi.

Šta vas sve očekuje?

Pored velike ponude cvetnih sadnica, sukulenata i unikatnih cvetnih aranžmana, posetioci mogu direktno od proizvođača da nabave domaći med i pčelarske proizvode vrhunskog kvaliteta. Stručni izlagači spremni su da daju savete o gajenju i održavanju biljaka, što je idealna prilika za sve one koji žele da urede svoje balkone i bašte pred predstojeće praznike.

Poseban vizuelni detalj ove godine je ukrašena fontana na samom platou, koja je pretvorena u pravu cvetnu oazu.

Uskoro i „Uskršnja čarolija“

Pored aktuelnog festivala, iz opštine su najavili i nove događaje za najmlađe.

– Turistička organizacija Čukarica i ove godine organizuje „Uskršnju čaroliju“, koja će biti održana u parku na Banovom brdu i u parku u naselju Cerak – najavio je Aritonović.

Festival je otvoren do četvrtka, 9. aprila, a svi zainteresovani mogu ga posetiti u periodu od 9 do 19 časova.



Autor: D.S.