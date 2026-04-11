Počinju VELIKI RADOVI na Bulevaru despota Stefana: Gradi se TUNEL, menjaju se trase OVIH LINIJA gradskog prevoza

Sekretarijat za javni prevoz obaveštava javnost da počev od srede, 15. aprila, započinju pripremni radovi na izgradnji dela tunelske veze od Ulice Karađorđeva do Dunavske padine – Faza 1, što znači veliku promenu trasa linija gradskog prevoza u Bulevaru despota Stefana, kao i zatvaranje žute trake.
Za početak radi se u Ulici Jovana Avakumovića (na delu od Bulevara despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevaru despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do Ulice kralja Dragutina).
Ulica Jovana Avakumovića se potpuno zatvara. Desna, žuta saobraćajna traka na Bulevaru despota Stefana takođe se zatvara i to na delu od Ulice Dragoslava Srejovića do Ulice kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza.
Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu rada linija javnog gradskog prevoza, koje će se kretati na sledeći način:
Linije 33 i 48
U smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama.
U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)", ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.
Linija 58
U smeru ka Železniku, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom.
U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)" će se kretati na svojoj redovnoj trasi.
Linija 96
U smeru ka Borči, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom.
U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)", ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.
Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište "Jovana Avakumovića" u Bulevaru despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)" (kod stanice 709), koje u redovnom režimu koristi linija 44 kao svoje polazno stajalište.
Autor: Iva Besarabić