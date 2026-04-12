IZMENA TRASE LINIJE 94: Evo kojim će ulicama ubuduće ići ovaj autobus

Iz Sekretarijata za javni prevoz obaveštavaju danas javnost da će, počev od subote, 11. aprila, biti izvršena izmena trase linije 94 javnog prevoza na inicijativu Opštine Rakovica, u cilju unapređenja dostupnosti javnog prevoza i poboljšanja saobraćajne povezanosti dela naselja Resnik.

Postupajući po dostavljenoj inicijativi izvršena je izmena trase, tako da će vozila saobraćati ulicama Sretena Popovića i 13. oktobra, čime se omogućava bolja pokrivenost ovog dela opštine Rakovica.

U okviru izmene trase uspostavljaju se nova stajališta, i to u smeru ka terminusu „Resnik (Edvarda Griga)”:

– „13. oktobra” (#3271) – u Ulici 13. oktobra, 35 metara nakon kolskog prilaza objektu sa kućnim brojem 12, odnosno naspram betonskog ED stuba u visini objekta broj 7;

– „Milorada Jankovića Doce” (#3272) – u Ulici Slavka Miljkovića, ispred objekta sa kućnim brojem 12.

U smeru ka terminusu „Novi Beograd (Blok 45)” uspostavljaju se stajališta:

– „Milorada Jankovića Doce” (#3273) – u Ulici Slavka Miljkovića, ispred pešačkog prelaza kod objekta broj 1;

– „13. oktobra” (#3270) – u Ulici 13. oktobra, naspram kolskog prilaza objektu broj 12, odnosno 18 metara nakon betonskog ED stuba kod objekta broj 7.

Izmenjena trasa linije 94 u oba smera obuhvata saobraćajnice u smeru ka „Resniku (Edvarda Griga)”: Novi Beograd (Blok 45) – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka – Crnotravska – Bahtijara Vagabzade – Borska – Vareška – Patrijarha Dimitrija – Oslobodilaca Rakovice – Oslobođenja – Sretena Popovića – 13. oktobra – Milorada Jankovića Doce – Slavka Miljkovića – Edvarda Griga – Resnik (Edvarda Griga).

U smeru ka „Novom Beogradu (Blok 45)” trasa će biti sledeća: Resnik (Edvarda Griga) – Edvarda Griga – Slavka Miljkovića – Milorada Jankovića Doce – 13. oktobra – Sretena Popovića – Oslobođenja – Oslobodilaca Rakovice – Patrijarha Dimitrija – Vareška – Borska – Bahtijara Vagabzade – Crnotravska – Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Most na Adi – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Omladinskih brigada – Jurija Gagarina – Dr Ivana Ribara – Novi Beograd (Blok 45).

Ovom izmenom omogućava se kvalitetnija pokrivenost javnim prevozom u zoni Resnika, kao i direktnija veza stanovnika sa ostalim delovima grada.

Sekretarijat za javni prevoz nastavlja da prati potrebe građana i u skladu s tim unapređuje mrežu linija javnog prevoza.

Autor: D.Bošković