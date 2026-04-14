DELOVI OVIH 8 OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE: Beograđani, proverite da li je i vaša ulica na spisku

Isključenja počinju od 8.30 sati.
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:30 - 17:30 BUL KRALJ.ALEKSANDRA: 77-77, ĆIRILA I METODIJA: 2-2A, ZAHUMSKA: 32,23-23,27-29,33-33, Naselje BEOGRAD: KRALJICE MARIJE: 67-71,
Palilula
08:30 - 12:30 DUŠANA BARANINA: 2-16,20,3-19, MILOJA VASIĆA: 2-14,18-22,26-30,34,1-17,25-37, MILOMIRA STANIŠIĆA: 2-4,10-12,20-22,1-5,9-19, SLANAČKI PUT: BB,BB,BB,BB,74-74B,78-100A,108,130D-130Đ,140-160,91C,95A-95B,121-161,165, Naselje SLANCI: NOVO GROBLJE-LEŠĆE: bb, SLANAČKI PUT: 2-2A,1-13, Naselje VIŠNJICA: RATKA SARIĆA: 4-24,13-25, SESTARA JANKOVIĆ: 2-4,8-26,1-11,19-27A,
Čukarica
08:30 - 12:00 OBALSKIH RADNIKA: 2, RADNIČKA: 34-58,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 DŽONA KENEDIJA: 31B-31V,
Zemun
08:30 - 13:30 22 OKTOBRA: 4-14,7, ALEKSANDRA DUBČEKA : 3, DANILA MEDAKOVIĆA : 2-6,3-11, KARAĐORĐEVA: 2C,7-17, RADNIČKA: 4,
Grocka
09:00 - 12:00 Naselje KALUĐERICA: VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA: 21V,
Mladenovac
09:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): ŠARPLANINSKA: 47A, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DESANKE MAKSIMOVIĆ: 2, DUNAVSKA: 28,32,38-42,27-29,35-43, IVANA DOLHARA-VASE: 2-6,10-12,1-7, LJUBIŠE JOVANOVIĆA: 3, MILORADA MARKOVIĆA: 2-6,10-12,18-20,1-5,13-15, ŠARPLANINSKA: 2-8,12-58,74,1,5-23,27-41,45-51, TESLINA: 2-8,1-3, VELJKA PETROVIĆA: 2-6,5, Naselje RAJKOVAC: NOVA 182: 6,3,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Naseljeno mesto Šušnjar.
Autor: A.A.