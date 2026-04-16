OVAJ DEO BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE: Pripremite zalihe na vreme

Potrošači opštine Zvezdara ostaće bez vode danas od 8 do 22 sata, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će biti sledeće ulice:

Cvetanova ćuprija (od Miomira Denića do Braće Srnić), Pavla Savića, Mihajla Kostića Pljake, Jovana Belića.

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije potrošači mogu da dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi: www.bvk.rs.

Autor: Marija Radić