Maraton će totalno BLOKIRATI Beograd! Menja se čak 104 linija gradskog prevoza: Evo koliko će sve trajati

Najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji, 39. po redu Beogradski maraton, prvi put u svojoj istoriji trajaće dva dana, u subotu i nedelju, 18. i 19. aprila, zbog čega će pola Beograda biti zatvoreno, a doći će i do izmena čak 104 linija javnog prevoza.

Za subotu, 18. aprila zakazane su dve velike trke - polumaraton na 21 kilometar, sa početkom od 9 časova i trka na 10 kilometara, koja startuje u 18 časova, dok se u nedelju od 8 časova održava glavni događaj Beogradskog maratona- maratonska trka na 42,195 kilometara.

Darko Glavaš, gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju govorio je o tehničkim detaljima vezanim za organizaciju.

"Čak 104 linije menjaju trasu, na 100 raskrsnica biće 400 predstavnika saobraćajne policije. Tu je 1.200 redara koji će se postarati da sve protekne u najboljem redu. Postavićemo 2.500 saobraćajnih znakova, a biće i 100 vozila na trasi maratona. Napravili smo 11 vremenskih rampi", istakao je Glavaš.

Kako dodaje, polumaraton može maksimalno da traje tri, a maraton šest sati.

"Kombi će ići iza poslednjeg takmičara. Kada on prođe u ulice se vraća normalan život. Napravili smo sistem koji radi u korist organizatora, promocije glavnog grada, ali pre svega svojih sugrađana. Molim Beograđane da postupaju po pravilima da dođu i pruže podršku organizaciji 39. Beogradskog maratona", istakao je Glavaš.

Režim gradskog saobraćaja počinje da se menja već od petka od 22 časa, pre svega na Trgu Republike i trajaće do nedelje do popodnevnih časova.

Posebno je naglasio da će u subotu od 13 časova biti otvorene sve ulice osim dela startno-ciljne zone, a nova zatvaranja predstoje pred start trke na 10 kilometara koja počinje u 18 sati.

"U nedelju će sukcesivno početi da se zatvaraju ulice već od 7 časova, a koristim ovu priliku da zamolim sve sugrađane da sa trase trka pomere svoja vozila. Već od četvrtka ćemo početi da im šaljemo upozorenja", dodao je.

"Za razliku od ranijih godina biće zatvarani delovi Donjeg Dorćola i Kalemegdana, ali ćemo sve sukcesivno otvarati kako takmičari prođu te deonice", kazao je još.

Za sve tri trke prijavljeno je ukupno 14.500 takmičara iz 79 država što je i novi rekord po broju zemalja koje su dale svoje predstavnike. Za razliku od ranijih godina, start i cilj sve tri trke biće na Trgu Republike.

Autor: A.A.