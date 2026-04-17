BEOGRADSKA TRADICIJA KOJA TRAJE TRI DECENIJE! Dok grad spava, oni čiste stazu za maraton: Uz čuveni pasulj Gligora 'pao' dogovor pred start! (FOTO)

Dok se trkači širom sveta pripremaju za sutrašnji 39. Beogradski maraton, na ulicama prestonice vlada prava radna atmosfera. Noć uoči velike trke tradicionalno pripada radnicima „Parking servisa“ i ostalim gradskim službama, koji brinu da svaki metar staze bude bezbedan i čist.

Obrok koji daje snagu za besanu noć

Pre nego što „pauci“ krenu na teren da uklone vozila sa trase maratona, na Starom sajmištu se godinama unazad dešava poseban ritual. U prostorijama „Parking servisa“ poslužen je čuveni pasulj, obrok koji više od 30 godina priprema Dragan Gligorić, radnik ovog preduzeća.

Svi koji su ga probali kažu da Gligorov pasulj, pripremljen sa posebnom pažnjom, nije samo večera, već simbol zajedništva i snage koja im je neophodna za rad tokom čitave noći.

Gosti na Starom sajmištu

Domaćini su večeras ugostili važne saradnike koji učestvuju u organizaciji ove zahtevne sportske manifestacije. Za istim stolom našli su se:

Bojan Bovan, sekretar za saobraćaj

Darko Glavaš, sekretar za vanredne situacije i koordinaciju

Darko Habuš, direktor „Beogradskog maratona”

Predstavnici Saobraćajne policije, Komunalne milicije i ostalih gradskih preduzeća.

Beograd spreman za start

Zajednička večera je bila prilika da se još jednom prođu svi detalji koordinacije. Čim se tanjiri isprazne, ekipe kreću na teren kako bi do ranih jutarnjih časova sve bilo spremno za hiljade trkača koji će proći ulicama Beograda.

Zahvaljujući ovim ljudima iz senke, Beogradski maraton svake godine šalje najlepšu sliku u svet – sliku sporta, discipline i vrhunske organizacije koja počinje upravo uz ovaj tradicionalni pasulj.

Autor: D.S.