OD SUTRA ISPIRANJE MREŽE U TRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Delovi Zemuna, Novog Beograda i Surčina bez vode ili sa umanjenim pritiskom

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije od ponedeljka, 20. aprila, do subote, 25. aprila, izvodiće radove na redovnom ispiranju mreže. Stanovnici Zemuna, Novog Beograda i Surčina osetiće povremene prekide ili umanjen pritisak vode u terminu od 22.00 do 06.00 sati.

Evo detaljnog rasporeda radova po danima i naseljima:

20/21. april: Zemun – rejon oivičen ulicama Džona Kenedija, Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom.

21/22. april: Zemun – potez do naselja Nova Galenika, kao i naselja Zemun polje i Batajnica.

22/23. april: Novi Beograd – blokovi 1, 2, 3, 7, 7a, 8, 8a, 9a, 11b, 11v, 44, 45, 61, 62, 63, 64 (deo) i naselje Dr Ivan Ribar.

23/24. april: Naselja Surčin i Bežanijska kosa (MZ 3) i potez od naselja Surčin do raskrsnice za Bečmen i Jakovo.

24/25. april: Naselja Surčin, Bečmen, Jakovo, Boljevci, Progar i Petrovčić.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, pa se potrošačima savetuje da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: D.S.