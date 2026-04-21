Šapić: Novi vrtići u Ovči, Borči i Jerkoviću završeni, još čekaju saglasnost za rad

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da pojedine dečije ustanove, odnosno vrtići koje je grad uradio u naseljima Borča, Ovča i Braće Jerkovića još čekaju dobijanje saglasnosti i dozvolu za rad i dodao da ne zna razlog zašto se toliko dugo čeka.

"Mi smo suštinski već sve završili, i u Braći Jerković je gotovo, očekuje se pribavljanje tehničke procedure i saglasnost. Vrtić u Borči je gotov. Ne znam o čemu se tu radi i zašto ljudi ne mogu još da upišu decu. Ono što znam da je i vrtić u Mladenovcu završen, dok bi vrtić Sunčani Breg trebalo da bude gotov do kraja 2026. godine", rekao je Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru.

Dodao je da su u toku radovi na vrtiću u Stepojevcu i dalje u toku, dok su u Umčarima oni završeni i da je u toku priključivanje za infrastrukturu.

"Ova tri velika vrtića - Borča, Ovča, Jerković, ne znam šta je razlog ne dobijanja saglasnosti i zašto treba vremena. Verovatno zbog svih dešavanja koja su bila proteklih godinu i po dana, zbog zloupotreba sa svih strana. Ljudi neće tek tako da potpisuju, i susrećemo se sa tim na mnogo drugih projekata gde je ranije trebalo mnogo manje vremena danas treba po nekoliko meseci, čak i godine", rekao je Šapić.

Govoreći o projektima vezanim za bezbednost dece, naveo je da je više od 9.000 kamera postavljeno u svim vrtićima i osnovnim školama i dodao da je do sada postavljena 31 komunalno-bezbednosna stanica.

"Da je bilo sve u redu bilo bi ih sigurno pedesetak, mi ćemo nastaviti naravno u skladu sa planom da ih postavljamo", kazao je gradonačelnik.

On je dodao da tamo gde su zaustavljeni radovi na izgradnji komunalno-bezbednosne stanice građani su uskraćeni za nadzor kamera i fizičko obezbeđenje u neposrednoj blizini osnovnih škola i vrtića.

"U komunalno-bezbednosnim stanicama neće biti samo komunalna policija i 'Beli', nego će biti i služba bezbednosti grada koja direktno nadgleda sve te kamere. Smatrali smo da je daleko svrsishodnije, bolje, efikasnije ako podelite 9.000 kamera na 310 osnovnih škola i 270 vrtića", rekao je Šapić.

Podsetio je da ne postoji ni jedna osnovna škola i ni jedan direktor koji nije potpisao saglasnost da njihova osnovna škola bude u okviru nadzora komunalno-bezbednosnih stanica.

"Svi su potpisali i sve škole su pod našim i fizičkim i tehničkim obezbeđenjem. Imamo jasnu statistiku koliko je smanjen broj i krivičnih dela i potencijalnih krivičnih dela i koliko je taj prostor oko škola danas bezbedniji iz tog razloga. Nadam se da ćemo uspeti da uradimo barem 70 odsto planiranih komunalno-bezbednosnih stanica", kazao je Šapić.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da jedna stanica vrši nadzor na pet do šest škola i vrtića u njihovom kraju.

Govoreći o radovima na osnovnim školama, izdvojio je radove na OŠ "Sveti Sava" i naglasio da je grad preuzeo od ministarstva za javna ulaganja da finansira ceo projekat rekonstrukcije škole.

Ukazao je i da su do sada završeni radovi na Trgovačkoj školi i Mladenovačkoj gimnaziji i dodao da su u toku radovi na Osnovnoj školi "Pavle Popović" u Meljaku.

Autor: S.M.