DANAS BOLJA SITUACIJA NEGO JUČE! GAZELA KRCATA, BRANKOV PUN, ALI SVE TEČE: Na Pančevcu i Plavom mostu nema kolona, ovako jutros izgleda saobraćajni špic u Beogradu (FOTO)

U beogradskom saobraćajnom špicu ovog jutra najveće gužve beleže se na Gazeli a kolone su sve duže i u Bulevaru despota Stefana.

GSP ide po uobičajenom redu vožnje za radni dan.

Saobraćaj će se danas odvijati po mestimično vlažnim i klizavim kolovozima, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

U gradskim sredinama moguće su saobraćajne gužve i usporena vožnja, dok se na ostalim putnim pravcima saobraćaj odvija bez zastoja.

AMSS savetuje vozače budu dodatno oprezni u zonama radova. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na graničnom prelazu Batrovci i Šid zadržavanja za kamione su oko četiri sata. Na većini drugih teretnih terminala zadržavanja su oko sat. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Autor: D.Bošković