VELIKE IZMENE U SAOBRAĆAJU U BEOGRADU KOJE ĆE TRAJATI GODINAMA! Radovi kod Pančevca menjaju sve: Evo kako idu linije 33, 48, 58 i 96!

Zbog izgradnje tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine, od danas pa sve do 10. februara 2027. godine na snazi su velike izmene u saobraćaju i radu linija gradskog prevoza. Zatvorene su ključne deonice u Bulevaru despota Stefana i ulici Jovana Avakumovića, što će značajno uticati na svakodnevno kretanje ka centru grada.

Šta se tačno zatvara?

Ulica Jovana Avakumovića: Potpuno zatvorena za saobraćaj od Bulevara despota Stefana u dužini od 110 metara prema Poenkareovoj.

Bulevar despota Stefana: Zatvorena desna (žuta) traka od Dragoslava Srejovića do Kralja Dragutina (smer ka centru). Preostala traka postaje isključivo traka za vozila javnog prevoza.

Izmene na linijama GSP-a:

Linije 33 i 48:

Smer ka Kumodražu/Miljakovcu: Od terminusa „Pančevački most“ idu Poenkareovom do kružnog toka (okretanje), pa nazad Poenkareovom preko veze M-1.9 na Despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovno.

Smer ka terminusu: Despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova do Pančevca.

Linija 58:

Smer ka Železniku: Od terminusa „Pančevački most“ ide ulicama Poenkareova – Cvijićeva – Despota Stefana i dalje redovno. U suprotnom smeru ide redovnom trasom.

Linija 96:

Smer ka Borči: Od terminusa „Pančevački most“ ide Poenkareovom do kružnog toka (okretanje), pa nazad preko veze M-1.9 na Despota Stefana i dalje redovno.

Smer ka terminusu: Despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova do Pančevca.

Ukidanje stajališta:

Privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića“ u Despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) u smeru ka gradu. Vozila sa linija 33, 48 i 96 u tom smeru koristiće stajalište „Železnička stanica (Dunav)“ (šifra #709), koje inače koristi linija 44.

