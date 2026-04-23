OVAJ DEO VOŽDOVCA DANAS JE BEZ VODE: Skoro čitav dan, od 9 do 18 sati!

Izvor: Beograd.rs, Foto: Pixabay.com ||

Radovi Elektrodistribucije Srbije u opštini Voždovac.

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u četvrtak, 23. aprila, od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici put za Markoviće, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pitkom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

OVIH 11 DELOVA BEOGRADA DANAS JE BEZ STRUJE: Spisku nema kraja, a isključenja počinju od 8.30 sati

POVEZANE VESTI

Beograd

BEZ VODE DANAS DEO VOŽDOVCA: Slavine suve od 8 pa do 18 sati

Beograd

DANAS OD 8 DO 18 SATI: Potrošači u ovom delu Voždovca biće bez vode

Beograd

DELOVI VOŽDOVCA DANAS BEZ VODE: Pogledajte u kojim ulicama će slavine biti suve do 18 časova

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO BEOGRADA: I to skoro čitav dan, do 18 sati! Spremite zalihe

Beograd

DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo Voždovca da spremi zalihe, isključenje traje od 9 do 18 sati

Beograd

DANAS BEZ VODE OVI DELOVI ZEMUNA I VOŽDOVCA: Česme suve od ujutru pa do 18 sati, spremite zalihe