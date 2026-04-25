'OVO JE PREDIVNO!' POSETIOCI ODUŠEVLJENI: Otvoren Vidikovac na 41. spratu Kule Beograd

Vidikovac na 41. spratu Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, danas je zvanično otvoren za posetioce.

Sa zastakljenog vidikovca pruža se pogled na čitav Beograd i njegove brojne znamenitosti, a multimedijalni kaleidoskopi specijalno izrađeni za Kulu Beograd nude video-priče o značajnim delovima grada.

Na najvišoj tački Beograda postavljeni su i teleskopi sa moćnim sočivima, zahvaljujući kojima su i najudaljeniji delovi grada jasno vidljivi.

Hram Svetog Save, Kalemegdan, Avala, Istočna i Zapadna kapija Beograda, novobeogradski bulevari sa vidikovca se vide kao na dlanu.

Posetioci koji su danas posetili vidikovac, kažu za Tanjug da je Beograd ovim predstavljen na najbolji mogući način.

Penizioner Bora Veselinović iz Beograda navodi da je Vidikovac predivan i da su prvi utisci izvanredni.

"Volim ovakve građevine i veoma sam znatiželjan da vidim gradove i mesta iz ove perspektive", rekao je on i dodao da je odlično što postoje video-priče o simbolima Beograda.

Nikolaj Savronićev iz Beograda smatra da je Beograd najlepši grad za život i dodaje da je živeo u Crnoj Gori, Italiji, Španiji, Finskoj, ali da je Beograd najlepši.

"Vidikovac je neverovatno mesto, nikada nisam video Beograd sa ove visine. Ovo je neverovatno mesto", kaže on.

Mihajlo Peskov iz Rusije sa porodicom živi u Beogradu već tri godine i on je danas sa porodicom posetio ovo mesto.

"Ovo mesto je predivno, mogu da vidim ceo Beograd i sve neočekivana mesta za koja nisam ni znao da postoje. Odavde se vidi kako grad živi i šta ga čini tako posebnim", dodao je.

Vaspitačica u penziji Ivana Vukojčić iz Beograda posetila je Vidikovac sa suprugom i istakla da je to mesto na svetskom nivou.

"Treba da čuvamo ovo naše blago, naš grad i državu. Vidikovac je prelep, ranije sam obilazila vidikovce na putovanjima i ovaj je najlepši", kaže ona.

Posetilac Goran Vujić iz Beograda rekao je da je oduševljen i da je ovakvo mesto nedostajalo Beogradu.

"Ovo je falilo, jer nismo imali ništa sem Avale odakle može da se vidi ceo grad kao na dlanu", kaže on i dodaje da su multimedijalne animacije sa pričama o Beogradu odlična ideja jer, kako navodi, svi veliki gradovi u Evropi imaju neki vidikovac ili toranj sa ovakvim sadržajima.

"Beograd je u Evropi i mi treba da budemo evropska metropola. Infrastruktura ovog mesta je u skladu sa najboljim građevinama današnjice", istakao je Vujić.

Među posetiocima bilo je i dosta stranaca.

Ivan Čuraj iz Ukrajine kaže da mu se Vidikovac dopada i da uživa u pogledu na čitav grad sa jednog mesta.

"Meni se ovo mesto veoma dopada, kao turista volim da vidim ceo grad sa jednog mesta, Beograd je predivan i opet bih ga posetio", kaže on.

Početna stanica za obilazak najviše tačke Beograda nalazi se na drugom spratu Galerije, kod centra za kupovinu ulaznica, odakle se pešačkom pasarelom, koja povezuje šoping centar i Kulu Beograd dolazi do lift lobija sa interaktivnim sadržajima.

Zahvaljujući najbržim liftovima u zemlji, za svega 25 sekundi vožnje stiže se do 41. sprata na 155 metara iznad zemlje.

Vidikovac će biti otvoren svakog dana od 10 do 22 časa, a gostima su na usluzi dvogledi za detaljno istraživanje, suvenirnica i kafeterija sa jedinstvenim pogledom.

Kula Beograd, 42-spratni soliter, visine 168 metara, u okviru projekta Beograd na vodi, najviša je zgrada na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Autor: A.A.