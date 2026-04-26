JOŠ DANAS NA BANOVOM BRDU: Iskoristite priliku da posetite Čukarički etno sajam

Danas je poslednji dan Čukaričkog etno sajma, koji se od 20. aprila održava na platou kod OŠ „Josif Pančić“ na Banovom brdu. U organizaciji Gradske opštine Čukarica, Turističke organizacije Čukarica i Udruženja „Narodna tradicija“, posetioci imaju priliku da još samo danas uživaju u bogatoj ponudi ručno rađenih proizvoda i domaćih specijaliteta.

Na štandovima su izloženi unikatni komadi koji čuvaju duh našeg podneblja – od veza i heklanih radova, preko etno odeće i torbi, do ručno rađenih igračaka. Pored tekstila, posebnu pažnju privlače dekupaž predmeti, keramika i dekoracije od papira, kao i proizvodi domaće kuhinje koji mirišu na tradiciju.

Pozivamo sve sugrađane da iskoriste završnicu sajma, podrže male proizvođače i čuvare narodne tradicije i pronađu jedinstvene predmete za svoj dom. Vidimo se na Banovom brdu!

Autor: D.S.