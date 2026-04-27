AKTUELNO

Beograd

OBAVEŠTENJE ZA STANOVNIKE ŽARKOVA: Vojska najavila trodnevna ispitivanja u kasarni, bez opasnosti po građane

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije ||

Ministarstvo odbrane Republike Srbije saopštilo je da će Vojnotehnički institut (VTI) tokom narednih dana sprovoditi redovne i planske aktivnosti ispitivanja u krugu beogradske kasarne „Žarkovo“.

Ispitivanja će se obavljati danas, 27. aprila, kao i u sredu i četvrtak, 29. i 30. aprila. Iz Ministarstva naglašavaju da nema razloga za brigu, jer se sve aktivnosti sprovode u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama koje su specijalno namenjene za ove svrhe.

„Ispitivanja se izvršavaju bez ikakve opasnosti po ljude, lokalno stanovništvo i životnu sredinu“, navodi se u zvaničnom saopštenju. Ovakve aktivnosti su deo redovnog plana rada Vojnotehničkog instituta i obavljaju se periodično radi testiranja različitih sistema u kontrolisanom okruženju.

Autor: D.S.

